Hasselt investeert 600.000 euro om horeca en zorg tijdens coronacrisis te ondersteunen Emelie Wojcik

13 maart 2020

15u28 22 Hasselt Naar aanleiding van de voorzorgsmaatregelen die de federale regering treft om de verspreiding van corona af te remmen, wil het Hasseltse stadsbestuur het lokale economische en sociale leven een hart onder de riem steken. Het stadsbestuur investeert daarom 600.000 euro om de meest getroffen sectoren, waaronder de horeca en de zorg, te ondersteunen.

De federale regering verplicht alle horeca-ondernemers om vanaf 14 maart de deuren dicht to houden tot minstens 4 april. “Dat is begrijpelijk”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Maar dat neemt niet weg dat deze maatregel de Hasseltse horeca enorm treft.” Schepen van financiën Frank Dewael (Open VLD) vult aan: “Daarom hebben we beslist om horeca-ondernemers met terras dit jaar vrij te stellen van terrasbelasting. In totaal gaat dat over 90.000 euro.” Schepen van lokale economie Rik Dehollogne (N-VA) voegt daar nog aan toe dat elke Hasselaar recht heeft op een horecabon van vijf euro en die weldra zal ontvangen.

Schepen van mobiliteit Marc Schepers (RoodGroen+) wil dan weer horecazaken ondersteunen die tijdens hun sluiting over willen stappen op leveringen aan huis. Zo krijgen zij toegangsbadges om de verzinkbare paaltjes in de stad te bedienen om zo vlot de binnenstad met de auto te bereiken. Die paaltjes gaan komend weekend overigens vanaf 16 uur omlaag. Verder blijft ook de Minderbroederstraat toegankelijk voor wagens.

Digitaal sociaal contact

Maar ook het sociale leven wordt volgens Vandeput en schepen van zorg Lies Jans (N-VA) zwaar getroffen door corona en de bijhorende maatregelen. Om te voorkomen dat Hasselaren in quarantaine eenzaam worden, zet de stad in op digitale hulpmiddelen. “Zo worden in onze woonzorgcentra momenteel computers geïnstalleerd om de bewoners via Skype in contact te brengen met familieleden.”

Verder maakt het stadsbestuur 100.000 euro vrij om verenigingen die momenteel activiteiten moeten afzeggen financieel te ondersteunen.

Zorg voor elkaar

Burgemeester Vandeput roept nog op om voor elkaar te zorgen. : “In tijden waarin sociaal contact moeilijker verloopt, willen we Hasselaren die in staat zijn om voor getroffen stadsgenoten te zorgen maximaal oproepen om dat ook te doen. Fysiek contact is niet meer mogelijk, daarom moeten we op andere manieren een warm contact tussen de Hasselaren onderhouden.”