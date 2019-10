Hasselt herhaalt succesvolle sensibiliseringsactie: “Maar liefst 1.000 vlaggetjes tegen hondenpoep” Lien Vande Kerkhof

02 oktober 2019

11u56 1 Hasselt Om de strijd tegen hondenpoep tijdens de Week van de Handhaving extra kracht bij te zetten schakelt schepen van Propere Stad Laurence Libert een versnelling hoger. “We herhalen onze succesvolle sensibilisatie-actie met hondenpoepvlagjes van een half jaar geleden om de hardleerse weigeraars op hun gedrag te attenderen”, kondigt de schepen aan.

Hasselaren die zich ergeren aan niet opgeruimde hondenpoep kunnen opnieuw hondenpoepvlagjes komen ophalen aan de onthaalbalie van ’t Scheep, met een maximum van vijf exemplaren per persoon. “Begin 2019 vloog de oplage van 250 vlaggetjes in enkele dagen tijd de deur uit”, zegt Libert. “Een teken dat heel wat Hasselaren er hun buik meer dan terecht van vol hebben. We pakken de actie deze keer nog groter aan en voorzien maar liefst 1.000 hondenpoepvlagjes. Mensen kunnen die vlagjes ‘planten’ in of langs achtergelaten hondenpoep om hun ongenoegen te laten blijken. Het is de bedoeling dat de vlaggetjesplanters de vlaggetjes na een drietal dagen terug weghalen, om geen nieuwe bron van zwerfvuil te creëren.”

Baasjes aanspreken

Hasselt telt momenteel meer dan 10.000 honden en volgens het politiereglement zijn hun eigenaars verplicht om uitwerpselen op te ruimen. “Onze collega’s van de dienst Handhaving trekken er deze dagen op uit om hondenbaasjes actief aan te spreken en te kijken of ze hondenpoepzakjes op zak hebben. Gelukkig is het overgrote deel van hen in orde en worden de uitwerpselen meestal opgeruimd. Als nieuw bestuur willen we sterker de kaart van de confrontatie trekken. Dit wil niet enkel zeggen beboeten, maar overtreders ook aanspreken en de sociale controle verhogen. Deze actie is daar het ideale voorbeeld van”, aldus de schepen van Propere Stad.