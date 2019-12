Hasselt heeft nieuwe centrummanager “Hasselt moet de derde shoppingstad van Vlaanderen worden” EWH

20 december 2019

20u20 0 Hasselt Ben Croonenborghs is de nieuwe centrummanager van de stad Hasselt. Hij is daarmee de opvolger van Christiaan Kastrop. Als centrummanager wordt Ben de tussenpersoon om de Hasseltse handel, horeca en het stadsbestuur op mekaar af te stemmen.

De nieuwe centrummanager woont, hoe kan het ook anders, in het centrum van Hasselt. Als voormalige uitbater van de Hasseltse food- en cocktailbar ‘Bruut’ weet Croonenborghs maar al te goed wat er leeft in de stad. “Ik neem deze functie met plezier op. Zo kan ik actief bijdragen aan de verdere groei van Hasselt", zegt Croonenborghs. “Ik wil mensen samenbrengen en samen bouwen aan hetzelfde verhaal: de uitbouw van een centrumstad waar mensen van heinde en ver naartoe komen, of het nu is voor een gezellig dagje shoppen of een inspirerende citytrip.”

Uitdaging

Er liggen heel wat uitdagingen klaar voor de nieuwe centrummanager. “Vanaf twee januari wordt deze functie mijn fulltime job", aldus Croonenborghs. “Ik denk dan ook dat ik mijn handen vol ga hebben om mijn taak goed te volbrengen. Gelukkig heb ik al een aantal ideeën om Hasselt in de toekomst op de kaart te zetten", vervolgt de kersverse centrummanager. “Zo moet Hasselt de derde shoppingstad van Vlaanderen worden. Om dat te realiseren, ga ik samen met andere stakeholders onder andere de gezellige winkel- en horecagelegenheden van Hasselt promoten alsook de leegstand in de stad aanpakken.”

Croonenborghs geniet alvast de steun van de schepen van centrummanagement Rik Dehollogne (N-VA). “Ben is laagdrempelig en aanspreekbaar, maar kan ook erg zakelijk zijn. Hij is ideaal geplaatst om Hasselt op de kaart te zetten als dé belevingsstad van Limburg, Vlaanderen en de Euregio”, aldus Dehollogne. “Samen met Ben gaan we van Hasselt dé shoppingstad van de toekomst maken. Hiervoor versterken we onze city marketing en versnellen we de heraanleg van de Grote Markt. Bovendien zal ook de opening van de Blauwe Boulevard in 2020 voor Hasselt eerder een kans vormen dan een bedreiging.”