Hasselt haalt 155.302 euro subsidies binnen voor twee energieprojecten Dirk Selis

11 juli 2019

18u06 3 Hasselt De stad Hasselt krijgt van het Vlaams Energieagentschap subsidies voor de realisatie van twee projecten. “Naar aanleiding van de projectoproep Lokale Energieprojecten 2019 schoven we enerzijds het isoleren van de daken van twee stedelijke gebouwen naar voren. Anderzijds investeren we in de aankoop van elektrische dienstwagens”, verduidelijken Hasseltse Open Vld-schepenen Laurence Libert en Frank Dewael.

“Het dak van ontmoetingscentrum De Magneet in Ter Hilst vertoont scheuren en is aan vervanging toe. Hetzelfde geldt voor het dak van de buitenschoolse kinderopvang in Kuringen, waar de epdm-bedekking haar beste tijd heeft gehad”, zegt schepen van gebouwen Laurence Libert. “Dergelijke structurele ingrepen grijpen we als bestuur steeds aan om ook de energiezuinigheid van onze stadsgebouwen te verbeteren, in dit geval door het aanbrengen van isolatie. Dit kadert binnen ons energiezuinig beleid om zo te evolueren naar een energieneutrale stad. De dakoppervlakte van de BKO Kuringen en de Magneet bedraagt samen 1.000 vierkante meter. Mede dankzij de projectsubsidie van 77.651 euro levert het isoleren een reductie op van circa 9 ton CO2 per jaar.”

Elektrische dienstwagens

“Ook voor de aankoop van drie elektrische minitrucks voor onze reinigingsploeg ontvangen we 77.651 euro subsidie”, vervolgt schepen van financiën Frank Dewael . “Het is onze ambitie om voor ons dienstwagenpark stelselmatig over te schakelen op elektrische voertuigen. Zo beschikken onze uitvoeringsdiensten al over enkele elektrische wagens en maakt ons administratief personeel voor dienstverplaatsingen voornamelijk gebruik van elektrische fietsen en de Zen-cars die particulieren ook kunnen ontlenen. De wagentjes, die we zullen gebruiken voor het ledigen van de straatvuilnisbakken, leggen per jaar zo’n 8.000 kilometer af. Per wagentje levert dit een CO2-reductie van 1,26 ton op ten opzichte van een gelijkaardig voertuig met verbrandingsmotor.”

De Vlaamse overheid maakte voor de projectoproep 6.031.288 euro vrij, waarvan er in totaal dus zo’n 155.302 euro richting Hasselt vloeit, overigens het hoogste bedrag dat aan een gemeente werd toegewezen. Zelf investeert de stad Hasselt nog 99.906,23 euro voor de dakrenovatie van beide gebouwen en 30.349 euro voor de aankoop van drie wagens.