Hasselt gebruikt robotsoftware om werk te versnellen Lien Vande Kerkhof

05 september 2019

15u46 0 Hasselt Omdat de werklast maar blijft toenemen, is de stad Hasselt een zoektocht gestart naar manieren om het werk efficiënter gedaan te krijgen. Voortaan gebruiken de stadsmedewerkers van het departement Financiën robotsoftware die repetitieve taken overneemt. Twee tijdsintensieve processen verlopen daardoor geautomatiseerd.

“Efficiënter werken is een van de speerpunten in het bestuursakkoord”, vertelt schepen van Financiën, ICT en Digitalisering Frank Dewael. “Om dat te kunnen realiseren, gaan we samen met de administratie op zoek naar oplossingen, zoals de herverdeling van taken, herplannen en herorganiseren. Daarnaast hebben we onderzocht of bepaalde taken door een computer kunnen overgenomen worden. En dat blijken er heel wat te zijn. We hebben daarom besloten te starten met een pilootproject in het Departement Financiën.”

Automatisch koppelen

De ICT-dienst van de stad ging een samenwerking aan met externe partner Roborana, die het softwarepakket Blueprism aanbiedt. “Deze software helpt ons om repetitieve taken efficiënter uit te voeren”, vertelt financieel directeur Rudi Roosen. “Concreet worden twee processen geautomatiseerd. Enerzijds het koppelen van de factuur aan de juiste bestelbon en de verzending naar de dienst die deze factuur moet goedkeuren. Anderzijds het automatisch controleren of een firma aan wie de stad moet betalen RSZ-schulden heeft omdat de stad in dat geval de betaling moeten inhouden. Beide processen betekenen een enorme tijdsbesparing voor het departement Financiën en het koppelen van de facturen aan de bestelbonnen bespaart ook andere diensten tijd.”

Pilootproject

“Dit is een pilootproject”, onderstreept schepen Dewael. “Er zullen zeker nog gelijkaardige projecten volgen. In eerste instantie voorziet het departement Financiën nog in een brainstormsessie om na te gaan welke bestaande en nieuwe processen geautomatiseerd kunnen worden. Nadien wordt een uitbreiding in alle stadsdiensten onderzocht.”