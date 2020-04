Hasselt gaat zelf mondmaskers aankopen: “Elke Hasselaar krijgt een mondmasker, de meest kwetsbaren eerst” Emelie Wojcik

27 april 2020

17u13 4 Hasselt Het stadsbestuur van Hasselt heeft een marktbevraging gelanceerd voor de aankoop van herbruikbare mondmaskers. “Elke Hasselaar krijgt een mondmasker, de meest kwetsbaren eerst”, klinkt het.

Volgens de marktbevraging wil Stad Hasselt 80.000 herbruikbare mondmaskers bestellen, met optie op uitbreiding tot 82.000 stuks. “Daarmee voorzien we een mondmasker voor elke Hasselaar”, zegt kabinetschef Jan Wouters. “Maar we verwachten dat die maskers niet allemaal in één keer geleverd kunnen worden. Daarom willen we eerst de meest kwetsbare Hasselaren van een mondmasker voorzien.”

Voorlopig is het nog onduidelijk wanneer en hoe de mondmaskers precies in handen van de Hasselaar komen. “We hebben voorlopig nog geen maskers in ons bezit, maar de marktbevraging is gelanceerd. Momenteel moeten leveranciers zich aanbieden voor komende donderdag. Dan wijzen we de gunning toe.”

Op de Facebookpagina van Stad Hasselt rekent het stadsbestuur alvast op begrip en solidariteit van haar inwoners. “De vraag is momenteel veel groter dan het aanbod”, klinkt het daar. “We willen Hasselaren die dat kunnen, graag oproepen om zelf aan de slag te gaan en elkaar zo verder te helpen.”

Vorige week klonk vanuit de Limburgse gemeenten nog het signaal dat de mondmaskers in groep aangekocht zouden worden. Ook Hasselt reageerde toen positief op dat project. “Momenteel bewandelen we verschillende paden. Onze inschrijving bij de groepsaankoop van de provincie blijft dan ook nog steeds geldig”, besluit Wouters.