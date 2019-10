Hasselt gaat van start met daklozenvoetbalploeg Royal Club Anoniem Dirk Selis

18 oktober 2019

18u23 0 Hasselt De stad Hasselt start in samenwerking met enkele sociale partners en voetbalclub RC Hades met een Younited Team. Onder de naam RCA (Royal Club Anoniem) Hades nemen zij deel aan Younited Belgium. “Vanuit Café Anoniem wordt er al enige tijd gevoetbald met bezoekers. Daar brengen ze nu structuur in. Hierdoor geven we onze dak- en thuislozen een mooi perspectief”, aldus schepen van de Hasselaar Lies Jans (N-VA).

De interesse om deel te nemen aan Younited Belgium groeide al enige tijd vanuit de werking van Café Anoniem waar al sinds 2018 wekelijks gevoetbald wordt met bezoekers. Daar wordt met de toetreding tot Younited Belgium nu dus een vast stramien aan gegeven. Younited Belgium is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor dak-en thuislozen. De werking van Café Anoniem sluit perfect aan bij de filosofie van Younited Belgium. “De stad Hasselt wil armoede op verschillende manieren bestrijden. Dus niet enkel op de klassieke manier. Dit initiatief kadert daar in. Met deze voetbalploeg geven we dak-en thuislozen een mooi perspectief waar ze zich aan kunnen optrekken. Bovendien vraagt dit een duidelijk engagement. Hierdoor komt er een patroon in hun leven. Voor de meeste mensen lijkt lidmaatschap van een voetbalploeg evident, maar dat is niet voor iedereen het geval”, legt Lies Jans uit.

Trainen op RC Hades

De trainingen worden gegeven door Hasselaar Johan Houben, die al enkele weken gestart is op de terreinen can RC Hades. “Het doet mij veel plezier om te mogen samenwerken met een ervaren trainer die voeling heeft met onze doelgroep”, aldus Verdiana Palombo, opbouwwerkster bij RIMO Limburg en bezieler van dit project. “De stad Hasselt werkt nauw samen met een aantal sociale partners: het OCMW, CAW, CAD, RIMO Limburg, straathoekwerking en met voetbalclub RC Hades. Die partners zijn noodzakelijk. We zijn hen erg dankbaar. Voetbal is niet het doel op zich, maar wel een middel om de doelgroep van dak- en thuisloze mensen ‘sterker’ te maken én op termijn de drempel naar hulpverlening te verlagen. Door de kracht van voetbal in te zetten, brengen we kwetsbare mensen opnieuw in contact met de samenleving: een sociaal netwerk krijgen, ergens thuishoren, vrijwilliger worden, voeling krijgen met de buurt, (opnieuw) geloven in de eigen kracht, en interesse in een opleiding voor een job.”