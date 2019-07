Hasselt gaat leegstandstaks invoeren Dirk Selis

05 juli 2019

16u33 0 Hasselt Eerder deze week kwam aan het licht dat er te veel leegstand is in de Hasseltse binnenstad. Het huidige schepencollege is daardoor van plan om een leegstandstaks te heffen om het probleem tegen te gaan. “Al hoop ik dat we geen belastingen gaan moeten innen en we met de eigenaars een invulling kunnen vinden voor elk pand”, aldus schepen van Economie Rik Dehollogne (N-VA).

Het was gemeenteraadslid Kim De Witte (PVDA) die uitpakte met het auditverslag van de stad Hasselt. Die audit moest na het vertrek van Hilde Claes een grondige doorlichting van het bestuur in Hasselt geven. De auditeurs waren niet mild voor het Hasseltse stadsbestuur: “Leegstand wordt niet echt opgevolgd en bijgevolg niet structureel belast. Hoewel dit als een degelijk beleidsinstrument zou kunnen worden gebruikt, zijn er geen doelen en geen stimulansen. Er is een reglement, maar het wordt niet gehandhaafd.”

“Er werd medio februari 2019 een leegstandsregister opgemaakt”, steekt schepen Dehollogne (N-VA) van wal. “De eigenaars die hierin werden opgenomen zullen in augustus worden aangeschreven naar aanleiding van de opname van hun pand in het register. Indien het pand na verloop van één jaar nog steeds zou leegstaan, zal een leegstandsbelasting worden geheven”, zegt Dehollogne, die naast zijn schepenmandaat ook nog een snoepwinkel in Galerij De Ware Vrienden uitbaat. “Ik hoop met mijn hand op het hart dat we geen belastingen moeten innen en we met de eigenaars een invulling kunnen vinden voor elk pand. We willen daar echt in meedenken. Ik hoop dan ook dat we met de eigenaars goed gaan kunnen samenwerken.”

Tandeloze tijger

“Het stadsbestuur stelt in haar bestuursakkoord uitdrukkelijk de leegstand te willen tegengaan”, zegt schepen van Financiën Frank Dewael (Open Vld) die het reglement, dat vandaag eerder een tandeloze tijger is, aan het herschrijven is. “Dat willen we in de eerste plaats realiseren door in dialoog met de eigenaars nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden te onderzoeken en flankerende maatregelen te voorzien, maar we nemen parallel ook maatregelen om de doeltreffendheid van de leegstandsbelasting te verhogen en effectief te innen. Het reglement op de leegstand van gebouwen zal integraal herschreven worden met het oog op transparante afspraken. Op die manier hebben we als stadsbestuur een stok achter de deur om een leegstandstaks te heffen. Zo zullen we bijvoorbeeld nagaan hoe we een onderscheid kunnen maken tussen grote en kleine panden, wat op basis van het huidige reglement niet mogelijk is. Het is effectiever om de grootte van de belasting te laten afhangen van de grootte van het pand”, besluit Dewael.

Blauwe Boulevard

Of de nieuwe winkels aan de Blauwe Boulevard de binnenstad niet verder gaan uitzuigen? “Laat ons eerlijk zijn, vandaag zouden we die vergunningen nooit afleveren. Maar gedane zaken nemen geen keer. Trouwens het is niet zo dat de winkelzone van de Blauwe Boulevard groot genoeg is om de binnenstad te vervangen. Het komt er dus op neer om die Blauwe Boulevard zo goed als mogelijk te gaan verbinden met de binnenstad. Dat gaan we doen door de zone aan het Molenpoortplein fysiek zo aan te passen dat het heel aangenaam wordt om van de Blauwe Boulevard naar de binnenstad te wandelen”, besluit Dehollogne.