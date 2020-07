Hasselt en Sint-Truiden nemen voorlopig geen extra maatregelen tegen Coronavirus Dirk Selis

22 juli 2020

17u17 0 Hasselt Burgemeester Bart De Wever (N-VA) kondigt extra maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus in Antwerpen tegen te gaan. De handhaving wordt strenger, er komt een registratieplicht in de horeca, takeaway wordt verboden tussen middernacht en 7 uur ’s morgens en er komt een verbod op het delen van hoogrisicovol consumptiegedrag. De maatregelen gaan vanaf zaterdag 25 juli in. In Hasselt en Sint-Truiden gaan de burgemeesters vooralsnog niet zo ver.

“Wij zijn vandaag met onze veiligheidscel samengekomen en hebben een aantal voorbereidende maatregelen afgesproken om, indien de nationale veiligheidsraad ons dat donderdag vraagt, snel te kunnen schakelen”, zegt kabinetschef Jan Wouters van de Stad Hasselt. “Dus voorlopig nemen wij geen strengere maatregelen. Wel, blijven we streng toekijken op de handhaving van de huidige maatregelen. Maar voorlopig worden die in Hasselt goed nageleefd. Er is ook geen uitbraak van het virus bekend, dus de vergelijking met Antwerpen gaat niet op.”

COVID Event Matrix

Ook in Sint-Truiden, waar de eerste Coronagolf zeer hevig was en maar liefst 275 doden maakte, neemt de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) vooralsnog geen bijkomende maatregelen. “We kijken streng toe op de handhaving van de huidige Coronamaatregelen en houden ons vast aan de COVID Event Matrix, die aangereikt is door de federale overheid. Dit veiligheidslabel geeft een inzicht in het COVID-veiligheidsrisico van een evenement. Bijkomend zullen we aan de hand van de bepalingen van ons lokaal politiereglement beslissen of de organisatie van een activiteit al dan niet kan worden goedgekeurd.”

Gouverneur

Morgen verwacht de Limburgse gouverneur Michel Carlier de 42 Limburgse burgmeesters om te kijken welke maatregelen er op Limburgs niveau verder kunnen genomen worden. Een lokale Limburgse contacttracing is daarbij niet uitgesloten.