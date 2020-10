Hasselt en Genk bouwen samen kunstbeleid uit Emily Nees

02 oktober 2020

12u36 0 Hasselt Hasselt en Genk slaan de handen in elkaar om samen een kunstenbeleid uit te tekenen, aanvullend op het Vlaams beleid. Concreet kunnen kunstorganisaties terecht bij de twee centrumsteden voor een subsidie. “We geloven echt dat we zo een wezenlijk verschil kunnen maken voor de kunstsector in Limburg.”

“Er zijn weinig kunstorganisaties in onze provincie, maar er is wel veel artistiek talent. En er zijn weliswaar geen grote kunststeden, maar wel twee centrumsteden die elkaar in hun gedeelde bekommernis om de kunsten vinden”, zegt de Genkse schepen van Cultuur Anniek Nagels (CD&V). “Om kunst, talent en het stedelijk kunstenbeleid te matchen en te professionaliseren slaan we nu de handen in elkaar”, vult de Hasseltse schepen Joost Venken (RoodGRoen+) aan. “Tijdens de gemeenteraden van september keurden zowel Hasselt als Genk een nieuw subsidiereglement goed voor professionele en startende kunstorganisaties.”

Een kunstorganisatie die 2 jaar werking in één of beide steden kan aantonen, kan beroep doen op dat nieuwe reglement. De steden doen daarom elke 2 jaar een oproep en nodigen kunstorganisaties uit om een dossier in te dienen. Die worden vervolgens beoordeeld door een jury. Belangrijk daarbij is dat de organisatie en de steden elkaar vinden in gedeelde doelstellingen. Het gaat dan om uitdagingen waarmee Genk en Hasselt af te rekenen hebben. Daarmee wordt ook meteen geponeerd dat kunst en cultuur op sociaal-maatschappelijk vlak een verschil kunnen maken. Denk daarbij aan het stimuleren van debat of het betrekken van de lokale gemeenschappen.

Sterk signaal uitsturen

“We geloven echt dat we zo, aanvullend op het Vlaamse beleid, een wezenlijk verschil kunnen maken voor de sector in Limburg”, aldus de twee schepenen. “In dit coronajaar willen we meer dan ooit een sterk, hoopgevend en motiverend signaal uitsturen aan een sector die het in onze provincie al niet makkelijk had en nu ook nog corona voor de kiezen krijgt.”

Geïnteresseerden kunnen alvast digitaal een aanvraag indienen, nog tot 30 november. Eerder gesubsidieerde kunstorganisaties worden gecontacteerd via een persoonlijke e-mail. Meer informatie vind je op de website van Stad Genk of van Stad Hasselt.