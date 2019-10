Hasselt dooft lichten tijdens Nacht van de Duisternis Lien Vande Kerkhof

08 oktober 2019

09u49 0 Hasselt De sfeerverlichting van 't Scheep en de Kezerreme zullen samen met heel wat lichten op grondgebied Hasselt doven ter gelegenheid van de Nacht van de Duisternis op zaterdag 12 oktober. Wie ten volle van de duisternis wilt genieten (lees: de sterrenhemel begluren via de telescoop) is welkom op Abdijsite Herkenrode.

Licht creëert na zonsondergang een vorm van veiligheid en gezelligheid en dat gaat soms ten koste van de nadelen: naast verspilling zorgt excessieve nachtelijke verlichting ook voor slaapgebrek en gezondheidsproblemen bij mensen. “De stad Hasselt neemt- ondertussen al voor de 18 keer - deel aan de Nacht van de Duisternis”, zegt schepen van Leefmilieu, Joost Venken. “Op initiatief van Fluvius schakelt de openbare verlichting al om 19 uur over op nachtregime. Dit betekent concreet dat er minder straatlampen zullen branden. De verkeersveiligheid komt niet in het gedrang, want de verlichting op kruispunten, belangrijke doorgangswegen, fietstunnels… blijven wel verzekerd. Bijkomend wordt de klemtoonverlichting van ’t Scheep en de Kezerreme op 12 oktober volledig gedoofd.”

Sterrenstelsel ontdekken

Op het domein van Abijsite Herkenrode kunnen jong en oud tijdens de Nacht van de Duisternis verschillende aspecten van de duisternis ontdekken want de openbare verlichting wordt op de site volledig gedoofd”, aldus schepen van Toerisme, Rik Dehollogne. De Tuin van de Eenhoorn wordt feeëriek verlicht en met een schaduwspel beleef je de tuin nog magischer dan anders. Je kan het sterrenstelsel ontdekken met een telescoop en deelnemen aan een vleermuizen- en astrowandeling. Kinderen kunnen een sfeerlichtje knutselen met recuperatiematerialen. Kom jij ook de magie beleven en proeven van de gezelligheid van een donkere nacht? Vergeet je zaklamp niet!