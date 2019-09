Hasselt doet vandaag derde test BE-alert Lien Vande Kerkhof

05 september 2019

09u56 0 Hasselt Om Hasselt en zijn inwoners in noodsituaties zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en te informeren wilt het stadsbestuur Hasselaren warm maken om zich massaal in te schrijven voor de nationale alarmeringstool BE-Alert. Vandaag donderdag 5 september vindt er een derde testmoment van 2019 plaats. Dit keer krijgen de op BE-Alert ingeschreven inwoners uit het zuidoosten van de stad een testbericht. Het gaat om ruim 1700 Hasselaren.

Het opzet van BE-Alert is simpel. Iedereen die zich inschrijft op het systeem ontvangt één of meerdere sms’en bij een noodsituatie in zijn of haar buurt. Of hij of zich nu in die zone bevindt of niet. Die sms’en bevatten feiten en duidelijke richtlijnen. Hoe meer mensen aangesloten zijn bij BE-Alert, hoe meer gestructureerd de hulpverlening en een eventuele evacuatie zullen verlopen. “BE-Alert is één van de meest efficiënte communicatietools tijdens een noodsituatie”, stelt burgemeester Steven Vandeput. “Hoe meer Hasselaren zich inschrijven, hoe waardevoller dit alarmeringssysteem wordt. Uiteindelijk hopen we dat alle Hasselaren met een gsm-toestel zich registreren, dat is onze ambitie.”

Meer Hasselaren

“Het doel van de testberichten is tweeledig”, onderstreept burgemeester Steven Vandeput. “In de eerste plaats kunnen we het systeem technisch testen, maar tegelijk willen we ook dat nog meer Hasselaren het systeem leren kennen. Daarom wordt in het bericht ook gevraagd of hun familie en vrienden ook al ingeschreven zijn. Het is de bedoeling dat ingeschrevenen hun omgeving mee aansporen om hetzelfde te doen. Intussen bedraagt het aantal ingeschreven Hasselaren al bijna 9000.” Van die kleine 9.000 krijgen er donderdag ruim 1700 een testbericht, zij die wonen in het zuidoostelijke kwadrant van onze stad. Het gaat om delen van het centrum, Katarina, Hollands Veld, Godsheide, Rapertingen en Sint-Lambrechts-Herk. Het bericht zal duidelijk aangeven dat het om een testbericht gaat en dat er geen actie vereist is. De communicatiedienst zal de actie ondersteunen via haar kanalen. In het najaar vindt nog een laatste test plaats. De registratie en het ontvangen van de sms’en zijn volledig gratis.