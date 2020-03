Hasselt blijft wegenwerken uitvoeren Emelie Wojcik

30 maart 2020

18u14 0 Hasselt Unizo riep afgelopen weekend op om tijdens de lockdown zo veel mogelijk wegenwerken af te werken. Stad Hasselt volgt alvast dat advies op. “We hadden de Hasselaar een vernieuwde stad beloofd met de lente. We blijven vasthouden aan deze belofte en garanderen dat we klaar zullen zijn van zodra de coronacrisis voorbij is”, zegt burgemeester Steven Vandeput (NV-A).

In Hasselt zorgde de uitbraak van het coronavirus niet meteen voor een bouwstop van de wegenwerken. “Waar de veiligheid gegarandeerd kon worden, bleven aannemers werken”, zegt Laurence Libert, schepen van Openbare Werken (Open VLD). “Vaak waren ze immers zelf vragende partij omdat het stilvallen van het openbare leven volgens hen enkele voordelen met zich meebracht Zo is er minder verkeer en minder passage, waardoor ze net gemakkelijker de aan social distancing kunnen doen en vlotter kunnen doorwerken.”

Vooral aan de Slachthuiskaai werd al stevig voortgewerkt. Daar werden de werken die normaal gezien tien werken zouden duren, in zowat de helft van de tijd afgerond. Ook de werken aan het verbindingsplein zijn eind deze week klaar. Enkel de verlichting geraakt door de coronacrisis niet ter plaatse. Op Runksterkiezel, waar Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel aanlegt, werken ze sinds kort zelfs met een extra ploeg die op een andere werf niet meer verder kon. En ook de verhoging van de Spoorwegbrug in Kuringen door De Vlaamse Waterweg nv loopt gewoon door.

Nieuwe werven

Hasselt maakt zelfs van de gelegenheid gebruik om nieuwe werven op te starten. “Zo werd sneller gestart met de aanleg van groen en anti-terreurelementen rondom het Kolonel Dusartplein. Daar zijn vorige week nieuwe grasstroken uitgegraven en betonnen kernen geplaatst. Midden april zijn de werken er klaar. Verder werden vorige week twee verzinkbare palen geïnstalleerd in de Dorpsstraat en Minderbroedersstraat. Hiervoor moesten beide straten gedurende één week worden afgesloten. Initieel was dit werk pas in de loop van april voorzien. Maar omdat het verkeer in de binnenstad momenteel zeer beperkt is, schoven we de timing bewust naar voren.”

Materiaaltekort

Toch lopen de werken op andere werven minder vlot. “De aanvoer van materialen vormt in deze tijden een groot probleem”, aldus Libert. “Zo liggen heel wat asfalt- en betoncentrales stil. Hierdoor kampen we aan de abdij van Herkenrode met een tekort aan zandcement en voegvulling voor de aanleg van kasseiwegen. Daarom konden we niet anders dan de werken er stilleggen. Ook bij de werken in de Simpernelstraat en De Schiervellaan is dat het geval. De werven aan de Grote Markt en de Kanaalkom lopen dan weer vertraging op door het tekort aan mankracht.”

Andere werven die rond deze tijd zouden opstarten, kunnen niet doorgaan doordat nutsmaatschappijen en grote aannemers hun werkzaamheden staken omwille van de coronacrisis. “Hierdoor liggen de aanleg van de tram-bustunnel en de aanleg van de gescheiden riolering in de Mombeekdreef stil”, vervolgt Libert. “Maar het aantal werven waar effectief niet meer wordt gewerkt, blijft in Hasselt dus beperkt.