Hasselt bindt strijd aan met hondenpoep tijdens Week van de Handhaving Dirk Selis

01 oktober 2019

14u12 0 Hasselt Tijdens de week van de handhaving, van 30 september tot 6 oktober, vraagt Mooimakers.be alle handhavers om de controle op zwerfvuil te verscherpen. “Een oproep waar we als bestuur graag op ingaan”, vertelt schepen van Propere Stad Laurence Libert. “Naast bijkomende controles op zwerfvuil door onze preventiedienst, handhavingsdienst en de politie Limburg Regio Hoofdstad bundelen we ook de krachten om die week extra de strijd aan te gaan met één van de grootste irritaties van de Hasselaar: hondenpoep” vult burgemeester Steven Vandeput aan.

“Een proper Hasselt vormt zeer bewust één van de aandachtspunten binnen ons bestuursakkoord. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet enkel bij ons als bestuur. Ook de Hasselaar en de bezoekers van onze stad, moeten hieraan meewerken”, vertelt burgemeester Steven Vandeput. “De afgelopen jaren lag de nadruk zeer sterk op sensibilisatie. Maar we merken dat het effect van dergelijke acties vaak van korte duur is. Daarom staan we als bestuur achter het principe van de vervuiler betaalt en willen we regelmatig strikt handhaven op specifieke zwerfvuil- en sluikstortproblemen. Zo ook tijdens de Week van de Handhaving. We vonden de preventiedienst, handhavingsdienst en de politie Limburg Regio Hoofdstad bereid om de krachten die week te bundelen en overtreders gepast aan te spreken en zo nodig te verbaliseren.”

Focus op hondenpoep

“Extra aandacht gaat hierbij uit naar het hondenpoepprobleem”, benadrukt schepen van Propere Stad Laurence Libert. “Hasselt telt momenteel meer dan 10.000 honden. Volgens het politiereglement zijn hun eigenaars verplicht om uitwerpselen op te ruimen. Daarnaast moeten ze ook steeds voldoende zakjes meedragen. Ondanks deze duidelijke reglementering stellen onze mensen echter vast dat heel wat baasjes hieraan hun voeten vegen… met vuile voeten voor anderen tot gevolg. Jarenlang is voornamelijk ingezet op sensibilisatie. Als nieuw bestuur willen we sterker de kaart van de confrontatie trekken. Dit wil niet enkel zeggen beboeten, maar overtreders ook aanspreken en de sociale controle verhogen. Zo stelden we begin dit jaar nog 250 hondenpoepvlagjes ter beschikking. Die konden Hasselaren in achtergelaten hondenpoep planten om baasjes te confronteren met de overlast die ze veroorzaken. Het initiatief was een succes, op enkele dagen tijd vlogen alle vlagjes de deur uit. Een teken dat heel wat Hasselaren er hun buik meer dan terecht van vol hebben.”

Controle op overlastplaatsen

“Onze dienst handhaving bracht meer dan 100 plaatsen in kaart waar er een acuut probleem is met betrekking tot zwerfvuil en sluikstort en 25 locaties waar sprake is van een echt hondenpoepprobleem”, aldus burgemeester Vandeput. “Op die plaatsen vinden de komende dagen gerichte controles plaats. Wie in de fout gaat, loopt een verhoogde kans op een GAS-boete. Daar hangt een prijskaartje aan vast van 50 euro tot 350 euro.” “Tegelijk herhalen we ook nog enkele sensibiliseringsinitiatieven uit het verleden. Op verschillende gekende overlastlocaties zoals het Molenpoortplein plaatsen we extra bordjes en spuiten we met krijtverf sjablonen op de grond.”