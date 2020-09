Hasselt bevraagt 2.000 inwoners over eigen communicatie Giulia Latinne

09 september 2020

11u28 0 Hasselt Hasselt gaat 2.000 inwoners steekproefgewijs bevragen over de eigen communicatie. Op die manier wil de stad nagaan wat de Hasselaren vinden van de stedelijke communicatiekanalen en vrijetijdskanalen.

Zo’n 2.000 Hasselaren mogen binnenkort een vragenlijst over de eigen communicatie van de stad verwachten. Die inwoners werden steekproefgewijs gekozen, en ook de overige Hasselaren kunnen hun mening kwijt via de website. “Met 40 vragen peilen we naar de kennis en waardering van de stedelijke communicatiekanalen en vrijetijdskanalen, maar gaan we ook na welke informatiebehoeften en investeringsprioriteiten er zijn”, verduidelijkt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

Ook wordt er aandacht besteed aan het imago van de stad en de digitale communicatie. “Maar we zullen mensen die minder goed overweg kunnen met deze media niet uit het oog verliezen”, belooft Vandeput. “Deze tussentijdse meting zal aan het licht brengen welke inspanningen we zeker moeten volhouden en waar we onze communicatiestrategie het best bijsturen.”