Hasselt bestrijdt processierups met nestkastjes Emelie Wojcik

20 april 2020

17u51 0 Hasselt In Hasselt liet het stadsbestuur verspreid over heel de stad vijftig extra nestkastjes ophangen. De reden? De nestkastjes moeten vogels aantrekken die eikenprocessierupsen eten. Op die manier wil de stad de rupsen op natuurlijke wijze bestrijden.

Voor de verdeling van de houtbetonnen nestkasten werd de stad onderverdeeld in vijf sectoren. Per sector installeerden de uitvoeringsdiensten vier nestkasten met een opening van 32 millimeter, vier andere nestkasten met een opening van 28 mm en nog eens twee met een vrije opening. “De kasten trekken vogels van verschillende pluimages aan wat de biodiversiteit in onze stad ten goede komt”, zegt schepen van Parken en Groen Joost Venken (RoodGroen+). “Wij willen met de nestkasten vooral de pimpelmees, de bonte vliegenvanger en de boomklever een nestplaats aanbieden.”

“Die drie vogels staan er immers voor gekend dat ze eikenprocessierupsen eten”, weet Laurence Libert, schepen voor Ongediertebestrijding (Open Vld). “Deze rupsen, die zich in zomereiken nestelen, veroorzaken in de lente en de zomer overlast. Bij bedreiging lossen ze hun haren die jeuk, uitslag, zwellingen en rode ogen kunnen veroorzaken. Daarom plaatsten we verschillende nestkasten vooral in de buurt van gekende overlastplaatsen zoals Kuringen-Heide en de kinderboerderij. Zo willen we er meer vogels aantrekken die ons kunnen helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Ook heel wat Hasselaren hebben een zomereik in hun tuin staan. We willen hen bij deze oproepen om ook zelf een nestkastje op te hangen. Alle beetjes helpen immers om het probleem in te perken. Het is bovendien een natuurlijke vorm van bestrijden.”