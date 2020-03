Hasselaren houden de moed erin met schilderij en mop van de dag Emelie Wojcik

29 maart 2020

17u39 0 Hasselt Ook tijdens de coronacrisis toont Hasselt zich als een warme en bovendien creatieve stad. Zo namen enkele Hasselaren het initiatief om dagelijks hun buurt op te fleuren met een schilderij of mop van de dag.

De vierjarige Manil Peters uit de Heilig Hartwijk haalt dagelijks de Picasso in zichzelf naar boven om zijn buren op te vrolijken. “We zijn thuis allemaal nogal creatief”, begint papa Jo Peters zijn verhaal. “Het is dan ook evident dat we Manil niet de hele dag voor de televisie laten zitten. Zo ontstond het idee om dagelijks zijn schilderijen tentoon te stellen. Er duiken sinds kort regelmatig nieuwsgierigen op. Daarom hebben we ons huis omgedoopt tot een street-art museum en blijven onze gordijnen wagenwijd open.”

“Manil snapt nog niet zo goed wat er allemaal aan de hand is. We hebben hem dus maar uitgelegd dat corona een gevaarlijke zandkorrel is waarvoor hij moet opletten”, lacht Jo. “Ondertussen spelen we samen leuke spelletjes. Zo gaan we op berenjacht of trekken we met stoepkrijt de stad in. Binnenkort spelen we misschien wel belletje-trek. We amuseren ons wel!”

Mop van de dag

Ook aan humor geen gebrek in Hasselt. Zo verblijden Cara (7), Emma (8) en Gitte (10) elke dag de Katarinawijk met een zelfgekozen mop. “Vorige week kreeg mijn vriend het idee om elke dag een leuk weetje aan het raam te hangen”, vertelt mama Riene Reynders. “Uiteindelijk bleek een mop toch leuker. De kinderen waren er meteen voor gewonnen. Daarom houden wij nu dagelijks een minivergadering bij het ontbijt over welke mop we zullen plaatsen, wie ze mag opschrijven en ophangen.”

“Onze moppen zijn eigenlijk raadseltjes waarvan het juiste antwoord ondersteboven geschreven staat. Daardoor zien we regelmatig mensen met een schuin hoofd voor onze gevel staan. De reacties van voorbijgangers zijn ook wel grappig. Sommigen moeten echt hardop lachen, anderen vinden de mopjes maar flauw. Achja, we proberen de grappen gewoon toegankelijk te houden voor een breed publiek. Een lach is goud waard in deze tijden.”