Hasselaar verkracht dronken 15-jarig meisje en krijgt 22 maanden cel Birger Vandael

19 november 2019

12u10 0 Hasselt Een 21-jarige Hasselaar krijgt een celstraf van 22 maanden, waarvan de helft met uitstel, voor de verkrachting van een Oost-Vlaams meisje en het maken van naaktfoto’s van haar. Op het moment van de feiten was de man 18 jaar oud en het slachtoffer 15 jaar. De rechtbank oordeelt dat het meisje te dronken was om nog toestemming te kunnen geven voor seks.

Op 5 maart 2017 werd het meisje met de ambulance opgehaald bij de woning van beklaagde en overgebracht naar de spoeddienst van het Jessa Ziekenhuis. Zij bleek geïn­toxi­ceerd. In de vuilbak van de woning werden twee lege flessen witte wijn aangetroffen en in de koelkast lag ook een fles rode wijn die voor twee derde leeg was.

Ongeloofwaardig verhaal

Deskundig onderzoek bracht ook sporen van sperma aan het licht. Beklaagde vertelde dat het seksueel contact met wederzijdse toestemming gebeurde. Hij vertelde wel dat ze allebei ‘wat dronken’ waren maar wel nog goed wisten wat ze deden. Op zijn gsm werd een foto aangetroffen waarop het meisje naakt op de vloer van de badkamer ligt. De rechtbank acht het ongeloofwaardig dat het meisje op enkele minuten tijd van ‘goed weten wat ze deed’ naar ‘bewusteloos onder de douche’ is gegaan.

“Onder invloed van de alcohol werd de vrije wil van het slachtoffer uitgeschakeld en daar heeft beklaagde gebruik van gemaakt", oordeelt de rechtbank in haar vonnis. De rechtbank acht het problematisch dat de beklaagde de feiten is blijven ontkennen en geen schuldinzicht toonde. De man wordt ook voor vijf jaar uit de rechten ontzet. Zijn gsm wordt verbeurdverklaard. De burgerlijke belangen worden aangehouden.