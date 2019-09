Hasselaar valt zelfs buurman van ex lastig BVDH

25 september 2019

Een Hasselaar riskeert een celstraf van twee jaar voor een hele waslijst aan misdrijven ten aanzien van zijn ex. Die kenden een startpunt bij het beëindigen van de relatie begin 2017. De man daagde op in haar appartement, belaagde haar via sms’jes en dreigde ermee de kinderen te doden. Hij viel uiteindelijk ook haar nieuwe vriend en twee van haar buurmannen lastig. De man had al een verleden en kreeg eerder reeds een celstraf van drie jaar voor zware diefstallen met geweld. Hij lijdt aan een drugs- en alcoholprobleem. Beklaagde gaf verstek, anders had hij van de procureur gehoord dat hij al genoeg waarschuwingen heeft gehad. Op 23 oktober wordt het vonnis uitgesproken.