Hasselaar steelt rugzak op trein, maar laat zich betrappen BVDH

10 september 2019

Een Hasselaar riskeert een celstraf van tien maanden nadat hij op 8 maart probeerde een diefstal te plegen op de trein. Een medepassagier van het slachtoffer had echter door wat de dief van plan was en sloeg alarm. Dat resulteerde in een slag in het gezicht, waardoor hij drie dagen niet kon gaan werken. De twee konden uiteindelijk uit elkaar worden gehaald door een andere treinpassagier. De eigenaar van de rugzak verdedigde zijn medepassagier, waardoor de schuld van de beklaagde bewezen is. Hij gaf verstek voor de zitting in de rechtbank en is een bekende bij het gerecht. Op 8 oktober hoort hij zijn vonnis.