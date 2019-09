Hasselaar riskeert drie jaar cel voor poging doodslag op agent BVDH

27 september 2019

12u22 2 Hasselt De rechtbank van Hasselt vordert een celstraf van drie jaar voor een 44-jarige man uit Hasselt die op maandag 21 november 2016 was doorgeslagen tijdens een politie-interventie. Hij probeerde de agent over een balustrade te gooien en zwaaide met pen en sleutelbos in het rond.

De feiten speelden zich af rond 15.30 uur ter hoogte van de fietstunnels op het rondpunt van de Kempische Steenweg en de Grote Ring. “Er werden toen drugsgebruikers gesignaleerd”, zei de procureur. “Er werd beslist enkele inspecteurs ter plaatse te sturen. Een toen 29-jarige agent ging met de fiets ter plaatse, zijn collega met een anoniem voertuig.”

Drugsdeal

Bij het naderen van de heroïnegebruikers waren drie personen te zien, waarvan iemand iets doorgaf aan zijn gezelschap. Alles wees op een drugsdeal. Daarop identificeerde de agent zich. De stoppen bij de veertiger sloegen vervolgens door. “Hij probeerde zich uit de voeten te maken, schopte in het rond en greep de agent bij de keel. Vervolgens probeerde hij met zijn vingers in de ogen van de agent te steken, haalde hij een balpen boven en haalde hij uit met een sleutelbos”, vervolgde de procureur.

Het dossier krijgt de quotering ‘poging doodslag’ omdat de beklaagde de agent over de balustrade dreigde te gooien. Dat is niet gebeurd, het slachtoffer was wel tien dagen werkonbekwaam. Na de feiten barstte de beklaagde in tranen uit. In het verleden werd hij ook al veroordeeld voor agressief gedrag. De procureur kan er mee leven om de celstraf deels onder voorwaarden uit te spreken. Meester Peter Donné sprak van een hallucinant dossier en uitte zijn ongenoegen over de manier waarop de zaak is behandeld. Hij vraagt de vrijspraak voor de poging doodslag.