Hasselaar Philip De Hollogne wordt woordvoerder minister Lydia Peeters Lien Vande Kerkhof

22 oktober 2019

18u18 0 Hasselt Philip De Hollogne wordt de woordvoerder van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). De 49-jarige Hasselaar zal zo het eerste aanspreekpunt op het kabinet zijn voor de pers.

“Dit is een krachtige en boeiende uitdaging”, zegt De Hollogne. Mobiliteit en Openbare Werken zijn twee beleidsdomeinen waar heel wat verhalen liggen. Hier zijn veel ambitieuze projecten in Vlaanderen maar ook in Limburg waar heel om te doen is. Daarnaast is werken voor een Limburgs minister en in dit kabinet ook een toegevoegde waarde.”

Lid OCMW-raad Hasselt

Philip De Hollogne werkte in het verleden als journalist en anchor voor TV Limburg en was nadien onder meer communicatieadviseur van Hilde Vautmans in het Europees parlement. Daarnaast zetelt hij in de Hasseltse OCMW-raad. “En dat zal ik tijdens mijn job als woordvoerder voor de minister blijven doen. Als echte Hasselaar blijf ik graag betrokken bij mijn stad.”