Hasselaar opnieuw genoemd in oplichtingszaak BVDH

23 september 2019

Een Hasselaar die binnen enkele weken samen met notaris Marc S. terechtstaat in een dossier rond de verduistering van ruim 4 miljoen euro, riskeert in een nieuw dossier opnieuw een celstraf van achttien maanden. Hij moest zich maandag bij de correctionele rechtbank wederom verantwoorden, maar gaf verstek. Ook een kompaan uit Hasselt riskeert een gelijkaardige celstraf. Het slachtoffer was dit keer een man uit Mortsel, die bij het internetbankieren plots bijna 8.000 euro kwijtspeelde. Uiteindelijk kwam de politie uit bij de Hasselaar, die dus geen onbekende is voor het gerecht.