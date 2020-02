Hasselaar Leendert De Vis schittert in ‘Madagascar, de Musical’ als leeuw Alex Emelie Wojcik

24 februari 2020

14u55 0 Hasselt Op vrijdag 28 februari 2020 gaat ‘Madagascar, de Musical' in première in Capitole Gent. Hasselaar Leendert De Vis mag zich tot de beestige hoofdcast rekenen. Hij vertolkt de rol van Alex, een leeuw met een grote mond maar met een heel klein hartje. “Het leukste aan de hele productie is dat het verhaal een erg menselijke kant heeft", zegt de acteur die zichzelf herkent in zijn rol.

De Hasselaar is als acteur niet aan zijn proefstuk toe. Zo vertolkte hij vorig jaar nog de rol van jager in het stuk ‘Roodkapje' en schitterde hij in 2012 als Ben X in het gelijknamige toneelstuk over een jongen met autismespectrumstoornis. De rol van Alex kreeg hij te pakken na een enthousiast telefoontje van regisseur Christophe Ameye, die hem als understudy van Lumière in Beauty And The Beast aan het werk had gezien. “Het karakter van Lumière en Alex zijn gelijkaardig”, vindt Leendert.

Klein, bang hartje

‘Madagascar, de Musical' vertelt het verhaal van de gelijknamige animatiefilm waarin een groep bevriende dieren uit de New Yorkse zoo ontsnappen richting Afrika. “Marty de zebra besluit op een dag dat er meer is dan de zoo en breekt uit”, vertelt Leendert. “Daarop besluiten zijn vrienden Alex de leeuw, Gloria het nijlpaard en Melman de giraf hem terug te halen. Een hele klus voor leeuw Alex zo blijkt, hij houdt namelijk van het leven in de zoo.”

Leeuw Alex is volgens Leendert zowel een karikatuur als een zeer menselijk personage. “Alex is een stoere leeuw die vaak hoog van de toren blaast. Hij liegt af en toe en deinst er niet voor terug om ruzie te maken", aldus de acteur. “Toch heeft Alex ook een klein, bang hartje. Zo is de vriendschap tussen hem en Marty sterk genoeg om zijn eigen leeuweninstincten aan de kant te gooien en zijn beste vriend dus niet op te eten.”

“Ik herken heel wat eigenschappen van Alex in mezelf", lacht Leendert. “Ik ben net als Alex graag de flauwe plezante die de show steelt. Maar net als hij kan ook ik me kwaad maken om kleine dingen die achteraf gezien helemaal niks voorstellen. Ja, ik kom mezelf regelmatig tegen maar ook dat is eigen aan acteren. Ik denk dat wanneer je een rol vertolkt, je altijd op zoek gaat naar eigenschappen van jezelf die je dan vervolgens enorm uitvergroot.”

Vriendschap

“Het verhaal gaat volledig over de vriendschap tussen verschillende dieren. Dat is dan ook meteen de sterkte van de hele productie. De musical behandelt zeer menselijke thema’s op speelse wijze, zonder dat daarbij elk moment een happy moment is. Ik vind het mooi om te zien hoe ruzie en gevecht zich ontwikkelen, maar hoe vriendschap toch steeds de bovenhand neemt.”

Ook op de set gaat het er gemoedelijk aan toe. “Ik heb het geluk dat heel wat van mijn collega’s van deze productie echt mijn vrienden zijn", zegt Leendert. “We amuseren ons rot tijdens de repetities. Ik ben dan ook benieuwd naar de reactie van het publiek. Momenteel heb ik gezonde stress, maar die probeer ik te verminderen door mijn tijd te nemen om in de rol van Alex te kruipen. Zo ben ik telkens een drietal uren bezig met de make-up en het kostuum van mijn personage op punt te zetten. Bovendien gun ik mezelf vooraf ook nog heel wat tijd om mijn tekst te herhalen. Al deze voorbereidingen helpen me bij mijn transformatie tot leeuw Alex.”

De musical gaat op vrijdag 28 februari 2020 in première in Capitole Gent. Vanaf 9 april 2020 is de musical ook te zien in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets zijn verkrijgbaar via de website.