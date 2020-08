Hasselaar krijgt glas in gezicht na ruzie over mondmaskers Marco Mariotti

21 augustus 2020

13u20 1 Hasselt Donderdagavond vond er een schermutseling plaats in een horecazaak in de binnenstad van Hasselt. Daarbij raakten twee personen gewond, waarvan één persoon een glas in het aangezicht kreeg. De ruzie ging over het dragen van een mondmasker.

De feiten gebeurden rond 21.45 uur. Een discussie over mondmaskers mondde uit in een vechtpartij en de politie haastte zich ter plaatse.

De ene had de andere blijkbaar aangemaand een masker te dragen. Er ontstond een ruzie die ontaardde in een vechtpartij. Beide personen raakten gewond en werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Eén van die personen kreeg een glas in het aangezicht en liep daarbij snijwonden op.

De twee Hasselaren van 42 en 46 jaar zullen zich op een later tijdstip moeten verantwoorden voor hun daden.