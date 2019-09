Hasselaar is nachtlawaai aan Zuivelmarkt beu en gaat feestvierders met mes te lijf Birger Vandael

10 september 2019

11u35 1 Hasselt Een 58-jarige man uit Hasselt moest zich in de rechtbank verantwoorden nadat het nachtlawaai aan de Zuivelmarkt hem te veel geworden was. Hij ging feestvierders twee keer te lijf: één keer met een fietsslot, een tweede keer haalde hij zelfs uit met een mes. “Maar ik kom intussen niet meer buiten en ben veel rustiger geworden.”

Al vijftien jaar woont de Hasselaar aan de Zuivelmarkt. Vroeger woonde hij boven een horecazaak waar hij weinig te klagen had, maar nadat men van dat pand iets anders wilde maken, moest hij verhuizen naar de overkant van de straat. Daar bleek de situatie voor hem niet houdbaar. “Ik wist niet dat het zo erg zou zijn met het lawaai en ben twee keer de controle verloren”, gaf hij toe.

In april 2018 dook de man plots op met een mes bij een groepje jongeren. “Het was echt zijn bedoeling om iemand te kunnen raken”, stelde de procureur. “Op de camerabeelden is een schermutseling te zien waarbij hij het slachtoffer een eerste keer slaat. Hij wandelt vervolgens weg en keert terug met het mes. Getuigen verklaarden dat hij uithaalde richting de borststreek van het slachtoffer, maar dat men de jongeman op tijd kon wegtrekken. Hij werd uiteindelijk geraakt in de arm.”

Muziek zachter zetten

Op 11 november 2018 was er een nieuw conflict met een buurman, waarbij de discussie ging over het zachter zetten van de muziek. “In plaats daarvan zette hij het geluid nog harder”, klaagt de Hasselaar. Daarop haalde hij uit met een fietsslot. Het slachtoffer kon wel afweren met zijn arm. De stadspatrouille zag de feiten gebeuren. Beklaagde had ook toen een mes achter zijn broeksriem steken.

De procureur stelde vast dat de man zichzelf als slachtoffer ziet. “Een dergelijke vorm van blind geweld kunnen we niet tolereren, dit is niet de manier waarop je moet reageren op nachtlawaai.” De Hasselaar, die zichzelf verdedigde, bevestigde dat hij de politie ook wel eens belde. “Ze zeiden dat ze ermee bezig waren en niet veel konden doen. Ik wist op het moment van de feiten niet meer wat ik deed. Het mes gooide ik weg in een putje en bij mijn arrestatie toonde ik geen verzet.”

Cursus gevolgd op eigen initiatief

Inmiddels volgde de Hasselaar op eigen initiatief een cursus rond omgaan met agressie. “Het café van de tweede schermutseling is inmiddels een frituur, elders blijven er helaas problemen. Ik heb spijt van wat er is gebeurd. Oordoppen werken helaas niet, dan hoor ik mezelf niet meer ademen. Vandaag kom ik niet meer buiten en ben ik rustiger geworden. Dit gaat niet meer gebeuren.” Er werd een celstraf van achttien maanden met probatieuitstel gevorderd, evenals een boete van 600 euro. Op 8 oktober volgt het vonnis.