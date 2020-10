Hasselaar grijpt in dronken toestand vrouw bij de keel aan Herkenrodeabdij: “Ze vreesde voor haar leven” Birger Vandael

05 oktober 2020

14u10 0 Hasselt Op 29 november 2018 sloeg een 44-jarige man uit Hasselt helemaal tilt. De man had het al een tijdje moeilijk bij het verwerken van de dood van zijn broer en vluchtte in de drank. Dat deed hij ook die bewuste herfstdag. Aan de abdijsite van Herkenrode zocht hij vervolgens menselijk contact. Een willekeurige vrouw werd door hem bij de keel gegrepen. “Ze vreesde voor haar leven", vertelde advocaat Luk Delbrouck.

De zaak werd maandagvoormiddag uitgebreid behandeld op de correctionele rechtbank van Hasselt. De burgerlijke partijen gaan uit van een moordpoging, maar het openbaar ministerie vindt niet dat daar bewijzen voor zijn. Feit is dat de veertiger die dag naar de site was gereden omdat hij zijn verhaal kwijt wou. Al rond 13 uur kwam hij de vrouw een eerste keer tegen toen zij haar dochter kwam oppikken om te shoppen. Hij sprak haar op een verwijtende manier aan.

‘s Avonds omstreeks 17.30 uur kwam het slachtoffer de man opnieuw tegen. “Ik stapte in mijn wagen en reed achteruit, toen ik plots een schim zag”, vertelde ze diep geëmotioneerd. De man slaagde erin om op in de wagen te stappen en hij greep vanop de achterbank de vrouw met zijn arm bij haar keel. Het slachtoffer was nog net zo slim om haar voet van het gaspedaal te halen, waardoor de wagen achteruit bolde. Vervolgens kon de vrouw ontkomen en kreeg ze meteen de hulp van omstaanders.

Schaamtegevoelens

De man kon geen duidelijke uitleg geven bij zijn gedrag op dat moment. “Ik lag met mezelf in de knoop en schaam me enorm. Vooral naar de vrouw toe, ik begrijp dat ze enorm geschrokken is. Toen de agenten bij mij waren, was zij ook mijn eerste bekommernis. Ik vroeg hoe het met haar was, nog voor het over mezelf te hebben.” Achteraf bleek dat de man bijna 2 promille in zijn bloed had. Dat zorgde voor een erg warrige uitleg na de feiten. Hij had het onder meer over 50 euro die hij eerder uit de spaarpot van zijn dochter had gehaald om drank mee te kopen. Dat geld wilde hij die middag terugkrijgen.

Schroevendraaier

Advocaat Delbrouck is overtuigd dat de man zijn cliënte wilde doden. “Zo had hij een schroevendraaier op zak die hij op dat moment nog niet had gebruikt. De man vertelt in zijn relaas dat hij de vrouw enkel bij de schouder wilde nemen. Wel, dat wordt niet ondersteund door de wurgsporen in de nek. Volgens mij wilde hij de vrouw doden en is dat enkel en alleen mislukt omdat de vrouw uit het voertuig kon ontsnappen."

Twee jaar cel (met uitstel)

De procureur vorderde uiteindelijk twee jaar cel. Als de man zich laat behandelen voor zijn alcoholproblematiek, kan de procureur eventueel akkoord gaan met een uitstel van de effectieve straf. Bij het laatste woord herhaalde de beklaagde nog een keer dat het hem wel tienduizend keer speet. Op 2 november kent hij zijn straf.