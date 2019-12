Hasselaar die verloren liep in Azië en hulp zocht via Facebook is gevonden: “Powerbank heeft mij gered” Marco Mariotti

16 december 2019

15u46 30 Hasselt Pascal Krols uit Hasselt maakt momenteel de reis van zijn leven in de regio van Laos bij Cambodja. De man zit er al weken, maar maandag rond de middag postte hij een zorgwekkend bericht op Facebook, dat hij verloren was gelopen. Ongeveer vijf uur later raakte bekend dat de man gevonden was. “Mijn powerbank heeft mij gered”, reageert hij.

“Ik ben van het pad afgeraakt en het wordt weldra donker. Er zijn steile afgronden. Iemand in de buurt?” Dat bericht postte Pascal in een Facebookgroep voor rondtrekkende reizigers die vooral in Azië actief zijn. Pascal maakte eerder een lange beklimming met een prachtig uitzicht, maar wist dat hij voor het donker best weer aan de afdaling zou beginnen.

Coördinaten

Het is daar waar het plots misliep. Krols ging van het pad, kwam uit op steile bergwanden en kon zich nog moeilijk situeren. Door het donker naar beneden gaan, zag hij niet zitten. In een mum van tijd stroomden tientallen berichten binnen van andere ervaren backpackers die zijn coördinaten doorgaven aan hotels en andere verblijven in de omgeving.

Bellen kon Krols zelf niet, omdat hij enkel een SIM-kaart heeft met dataverbruik. Whatsapp had hij niet geïnstalleerd. “Ik ben niet gewond”, reageerde hij af en toe onder vele reacties. “En ik heb ook een trui. Het is intussen donker.”

Meerdere volgers adviseerden hem om veel geluid te maken en er werd een zoekactie op poten gezet. Half in de namiddag, Belgische tijd, raakte bekend dat Pascal was gevonden.

Powerbank

“Ik ben gered met dank aan de mensen van het dorp en de Lao politie", reageerde hij rond 17 uur Belgische tijd. “Ik was van het pad afgeraakt en raakte onmogelijk de steile helling op op eigen kracht. Er was een diepe afgrond waar ik gelukkig niet in ben gevallen.” Pascal had een camelbak bij met drie liter water, een powerbank en een zaklamp. Het is de technologie die hem redde van erger.

“Ik heb om hulp geroepen zodat ze me konden vinden. De uitbaters van Sa Bay di Guesthouse in Muong Gnoi hebben me supergoed opgevangen, waarvoor heel veel dank. Ik kan nu onmogelijk antwoorden op de vele berichten – waarvoor dank – en wil morgen wat bekomen en in de hangmat liggen. Ik heb heel veel geluk gehad, want het heeft allemaal van kleine details afgehangen. Zonder powerbank én internetsignaal hadden we een heel ander verhaal. Internet in de bergen is hier niet altijd evident.”

