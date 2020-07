Hasselaar Dany Vandevoort (63) is nieuwe Rotary-gouverneur van Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant Dirk Selis

31 juli 2020

12u13 1 Hasselt Dany Vandevoort, de 63-jarige tandarts uit Hasselt, zal als eerste gouverneur aan het roer staan van een district van 78 serviceclubs uit Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. “In deze coronatijden willen we er als Rotary zijn voor de mensen.”

Al meer dan 23 jaar is tandarts Dany Vandevoort een enthousiast clublid van RC Hasselt, de eerste serviceclub in Limburg. Dany heeft in zijn club tal van projecten op poten gezet. “Service bieden, daar gaat het bij Rotary om”, vertelt Vandevoort. “Zowel bij grote rampen als bij kleinschalige projecten, en dat zowel in de lokale gemeenschap als in het buitenland. Maar vooral met de coronacrisis voor ogen weten we wat ons te doen staat. Ik zal in mijn district de acties coördineren en trachten te bundelen. In deze onzekere tijden moeten we er staan voor de mensen”, besluit de kersverse Rotary-gouverneur.