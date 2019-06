Hasselaar (79) riskeert 15 maanden cel voor aanranding poetsvrouw BVDH

03 juni 2019

15u08 0 Hasselt Op 20 september 2018 ging een 79-jarige man uit Hasselt wel heel familiair om met zijn poetsvrouw. Beklaagde riskeert een celstraf van 15 maanden en een ontzetting uit de rechten voor aanranding van de eerbaarheid.

De beklaagde sloot op de dag van de feiten de deur toen de poetsvrouw aan het werk was en stopte de sleutel in zijn zak. Hij maakte vervolgens seksueel getinte opmerkingen en probeerde het slachtoffer te betasten en te kussen. Vervolgens begon hij zichzelf te bevredigen. Beklaagde beweerde zelf dat hij de vrouw enkel wilde omarmen. De procureur vond dat er sprake was van een gebrek aan schuldinzicht. Bij de verdediging werd geopperd dat beklaagde joviaal is in de omgang, maar dat er geen sprake was van seksuele bedoelingen. Zij hopen op een straf met uitstel of de opschorting. Het vonnis volgt op 27 juli.