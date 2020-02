Hasselaar (64) slaat “terroriserende” dochter tegen muur BVDH

12 februari 2020

Een 64-jarige Hasselaar vertelde aan de Hasseltse rechter dat hij geterroriseerd werd door zijn eigen dochter. Het was zijn opvallende reden voor feiten van slagen en verwondingen. “De man zou zijn dochter met de vlakke hand tegen de muur hebben geslagen”, vertelde de procureur over de feiten. Uit een maatschappelijke enquête bleek echter dat de man geen achterliggende problematiek heeft en dat de kans op nieuwe feiten klein is. Omwille van zijn blanco strafregister liet de procureur weten akkoord te gaan met een opschorting. De verdediging van de man legde uit dat de feiten zich afspeelden in het kader van een zware echtscheiding na een huwelijk van 35 jaar. Er werd ingestemd met een opschorting. Vonnis op 11 maart.