Hasselaar (61) krijgt 20 maanden cel met uitstel voor verkrachting BVDH

14 augustus 2019

20u13 0

Een 61-jarige man uit Hasselt is veroordeeld tot twintig maanden cel en 1.200 euro boete met volledig uitstel voor de verkrachting van een vrouw in Hasselt. Dat gebeurde in de nacht van 23 december 2016 op 24 december 2016. Volgens de man hadden ze allebei gedronken, maar aan enkele blauwe plekken en sporen van verzet was duidelijk te zien dat de vrouw geen toestemming had gegeven voor het seksueel contact. De Hasselaar had nog een gunstig strafverleden. Hij wordt wel voor vijf jaar uit de rechten ontzet en moet zich laten begeleiden voor zijn problematiek.