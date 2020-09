Hasselaar (59) riskeert twee jaar cel voor verkrachting in containerpark Birger Vandael

02 september 2020

13u53 1 Hasselt Een 59-jarige Hasseltse Egyptenaar riskeert een celstraf van twee jaar voor een verkrachting in een containerpark. De feiten speelden zich af op 2 maart 2017 in de Limburgse provinciehoofdstad. “De beklaagde heeft een uitgebreid strafregister en deinst niet terug voor een leugentje meer of minder", oordeelde de procureur.

Het slachtoffer in het dossier is een vrouw die tewerkgesteld was bij het containerpark en een lichte mentale achterstand heeft. Ze legde klacht neer bij de politie nadat ze met haar ouders de feiten had besproken. Al van bij de opstart van het onderzoek had de politie een duidelijk idee van de dader. Nadat de camerabeelden geraadpleegd werden, was er zelfs geen twijfel meer mogelijk: de 59-jarige Hasselaar had het slachtoffer betast en verkracht.

Schadevergoeding van 3.500 euro

Het slachtoffer wordt opgevangen door haar ouders en probeert de feiten te verwerken. “Het is echter onvermijdbaar dat ze onherroepelijk schade heeft opgelopen met het oog op relaties met mannen in de toekomst. Haar verklaringen waren oprecht, de beklaagde heeft wel de videoconfrontatie in de mist doen draaien”, vertelde de advocate van het slachtoffer. Zij vraagt een schadevergoeding van 3.500 euro.

De beklaagde gaf verstek voor de behandeling van de zaak in de rechtbank. Op zijn strafblad pronkt onder meer oplichting. Hij kijkt ook aan tegen een ontzetting uit de rechten. Op 30 september wordt het vonnis uitgesproken.