Hasselaar (54) naar de cel voor vuistslagen BVDH

10 december 2019

Een 54-jarige Hasselaar is veroordeeld tot vijf maanden cel en een boete van 560 euro voor het uitdelen van verschillende vuistslagen aan een veertiger uit Genk. De feiten speelden zich af in Hasselt op 22 augustus 2018. De beklaagde vertelde dat het ging om wettige zelfverdediging, maar daarvoor vond de rechtbank geen steun. Ook van uitlokking was er geen sprake. Het slachtoffer kon een tijd lang geen arbeid verrichten. Een deskundige wordt nu aangesteld om de precieze schade te bepalen. Voorlopig moet de Hasselaar een provisionele schadevergoeding van 1 euro betalen. Op dinsdag 21 april 2020 volgt een heropening der debatten.