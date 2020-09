Hasselaar (50) kan breuk niet verwerken en terroriseert ex-partner Birger Vandael

15 september 2020

13u54 0 Hasselt Een 50-jarige man uit Hasselt riskeert een celstraf van drie jaar voor de terreur die hij zijn ex-partner aandeed na een relatiebreuk. Zo dreigde hij ermee om haar te overgieten met bijtend zuur, gaf hij haar klappen en dumpte hij zelfs uitwerpselen in haar brievenbus.

Het koppel was twaalf jaar samen, maar toen het in maart 2017 spaak liep, ging het helemaal mis. Het begon met berichtjes vol verwijten en bedreigingen en in augustus 2017 stelde een buurman wild geschreeuw vast, komende uit het appartement van de vrouw. Via de brandladder vluchtte de man weg, hij zou de vrouw ervoor zo’n vijftien keer geslagen hebben en had ermee gedreigd haar over de balustrade te smijten.

Ook op 24 oktober ging het verkeerd. De Hasselaar bespuwde bij een interventie van de politie enkele agenten en probeerde een dienstwapen van een agent te veroveren. Tot in de cel bleef hij agressie tonen. Naar eigen zeggen het gevolg van een fles whisky die hij soldaat had gemaakt. Het vonnis wordt op 13 oktober uitgesproken.