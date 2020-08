Hasselaar (50) agressief ten aanzien van drie (!) ex-partners: 40 maanden cel Birger Vandael

05 augustus 2020

14u03 1 Hasselt Een 50-jarige Hasselaar is door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden nadat hij agressief was ten aanzien van drie ex-partners. De helft van zijn celstraf werd met uitstel uitgesproken. De man trok de slachtoffers aan de haren en trok hen bij de broekriem door de woning.

De vijftiger verwondde opzettelijk drie vrouwen waarmee hij telkens een relatie had. Dat gebeurde onder meer tussen december 2016 en januari 2017 in Hasselt ten aanzien van een 46-jarige vrouw die zich uiteindelijk ook als enige burgerlijke partij zou stellen. De vrouw werd tot op haar werk lastiggevallen door de man. Rond Kerstmis liep het helemaal mis en incasseerde ze kloppen en stampen. Eind januari belandde het slachtoffer uiteindelijk in het ziekenhuis. Ze krijgt nu een schadevergoeding van 11.286,14 euro van de dader.

Naast dat eerste slachtoffer maakte de man zich ook schuldig aan gelijkaardige feiten tussen mei en juli 2016 bij een tweede vrouw en in mei en in de nacht van 5 op 6 juni 2017 bij een derde vrouw. De vrouwen vertelden hoe ze bij de broekriem werden genomen en door het huis werden gesleurd en zelfs van de trap werden gedragen. De beklaagde krijgt een effectieve boete van 1.600 euro opgelegd en moet zich ook laten begeleiden voor zijn alcoholproblematiek en psychische problemen.