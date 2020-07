Hasselaar (38) duikt naakt op aan de kant van de openbare weg: drie jaar cel Birger Vandael

15 juli 2020

19u38 0 Hasselt Een 38-jarige man uit Hasselt is door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en een boete van 2.400 euro nadat hij zich onder meer naakt liet zien aan de kant van de openbare weg.

Op 2 juni 2020 spotte een vrouw de man aan de weg met zijn geslachtsdeel in de hand. Negen dagen later ging de Hasselaar lopen met sigaretten uit de Aldi van Hasselt. In diezelfde supermarkt had de man ook al een glazen deur kapot gestampt in de hoop te kunnen vluchten. Hij werd echter in bedwang gehouden tot de politie ter plaatse kwam.

Eerder dit jaar was de man ook al betrokken bij een kleine inbraak van onder meer whisky en boxershorts in de Hasseltse Delhaize en bij drie winkeldiefstallen in Maasmechelen en Hasselt. In juli 2019 was hij al agressief tegen een winkeldetective geweest. Bovendien werd hij nu ook veroordeeld voor het dealen van cannabis.