Hasselaar (35) dreigt met zakmes een “tattoo” te zetten bij ex en riskeert 40 maanden cel voor belaging Birger Vandael

09 oktober 2020

19u29 0 Hasselt Een 35-jarige Hasselaar kon zijn relatiebreuk eind 2017 niet erg goed verwerken. Hij stichtte brand in de garage en de inkomhal van het appartement van zijn ex. Met een zakmes dreigde hij zelfs “een tattoo” te zetten bij het slachtoffer. De man kijkt aan tegen een celstraf van veertig maanden.

De feiten vonden plaats in het eerste deel van 2018. Toen de vrouw voor de zoveelste maal had duidelijk gemaakt dat er geen ‘tweede kans' zou volgen voor de man maakte hij van het leven van zijn ex een hel. Zo dreigde hij er ook mee drugs te verstoppen in haar garage en vervolgens die info door te spelen aan de politie. Haar wagen moest er aan geloven en de man belde de vrouw ook geregeld op. De brandstichting wordt beschouwd als ergste daad. Ook de parlofoon van zijn ex moest er uiteindelijk aan geloven, alsook het vierjarig zoontje van de vrouw.

In de rechtbank kwam de beklaagde geen uitleg geven. Daarom heeft het openbaar ministerie in principe geen optie om de straf met uitstel uit te spreken. De burgerlijke partij vraagt ook een passend contactverbod. Op 6 november volgt het vonnis.