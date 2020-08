Hasselaar (31) spuwt met boodschap dat hij corona heeft Birger Vandael

05 augustus 2020

11u52 0

Een 31-jarige man uit Hasselt riskeert voor de veertiende keer in zijn leven veroordeeld te worden. Op 7 juni 2020 werd hij met zijn loslopende hond opgemerkt aan het station van Hasselt door de onderstationschef. Het kwam tot een conflict waarbij de beklaagde riep, dreigde en uiteindelijk een schop uitdeelde in de buik van de man. Vervolgens werd bijstand opgeroepen. De man kon vluchten tot in een tuin, waar hij door medewerkers van de NMBS werd staande gehouden in afwachting van de politie. De man bleef zich weerspannig gedragen en spuwde in het rond met de boodschap dat hij corona had. De man riskeert een celstraf van één jaar en een boete van 800 euro. “Ik was onder invloed van alcohol en kan me weinig herinneren”, was de uitleg van de Hasselaar.