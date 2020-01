Hasselaar (30) maakt misbruik van dronken vrouw: “Het was haar eerste seksuele ervaring” BVDH

10 januari 2020

13u40 0 Hasselt Een 30-jarige man uit Hasselt riskeert twee jaar cel. Op 11 september 2016 liep het verkeerd toen hij had afgesproken met een 18-jarig meisje. Ze zouden samen naar de disco gaan, maar op de parking ging de man zijn kans. Het meisje stemde nog in met de kusjes en de strelingen, niet met het vervolg. “Het meisje was dronken en dit was haar eerste seksuele ervaring”, vertelde de advocate van het slachtoffer.

De twee hadden elkaar leren kennen via verschillende media en wisselden heel wat berichtjes met elkaar uit. De beklaagde was nochtans getrouwd en is zelfs vader van twee kinderen. Hij sprak af met het meisje en later zou ook de zus van het slachtoffer nog aansluiten. Zo ver kwam het niet, want al in de wagen liep het mis. “We hebben gezoend en iets meer…. Dat gebeurde met haar toestemming, ze kwam zelfs op mij liggen”, vertelde beklaagde.

Verdediging vraagt vrijspraak

Aan de kant van het slachtoffer werd benadrukt dat het meisje niet akkoord ging met de verregaande handelingen van de man. “Ze was bang om zwanger te geraken”, klonk het onder meer. De procureur volgde het verhaal van de burgerlijke partij en onderstreepte dat het duidelijk was dat de vrouw niet instemde met het gedrag van de man. Er werd een celstraf van twee jaar gevorderd. De verdediging vraagt in hoofdorde de vrijspraak omdat het misbruik niet bewezen is. Het vonnis volgt op 14 februari.