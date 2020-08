Hasselaar (28) verliest zichzelf in drugs na zwaar verkeersongeval Birger Vandael

05 augustus 2020

Een 28-jarige Hasselaar riskeert een celstraf van twintig maanden en een geldboete van 8.000 euro voor de verkoop van cannabis en cocaïne. Zo werd hij onder meer betrapt op het bezit van bolletjes coke op 30 juni deze zomer. De advocaat van de twintiger wilde de feiten niet minimaliseren, maar benadrukte wel dat zijn cliënt zijn medewerking verleende aan het onderzoek. “Bovendien werd hij vorige zomer omvergereden op zijn motor door een vrachtwagen. Hij heeft een zware revalidatie achter de rug en begon meer drugs te gebruiken. Dat is geen excuus, ik wil wel dit kader even scheppen. Mijn cliënt heeft fouten gemaakt, hij is geen crimineel en moet geholpen worden.” De verdediging vraagt een straf met uitstel onder strikte voorwaarden, zodat de man zijn drugsprobleem kan aanpakken.