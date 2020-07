Hasselaar (22) verschanst zich en bedreigt medebewoners: politie tot 1 uur ’s nachts beziggehouden Marco Mariotti

28 juli 2020

17u24 0 Hasselt Maandagavond werd in Hasselt een 22-jarige man opgepakt. Hij had zich enkele uren lang verschanst in zijn woning in de Zonnestraat en bedreigde medebewoners.

Gisterenavond om 20 uur verschanste een 22-jarige man zich in zijn appartement in de Zonnestraat in Hasselt. Hij had eerder die avond bedreigingen geuit naar enkele medebewoners en was gewapend. De politie Limburg Regio Hoofdstad en de speciale eenheden van de federale politie hebben onmiddellijk de omgeving beveiligd. Rond 1 uur ‘s nachts slaagden speciale eenheden er in de man te arresteren.

Vandaag wordt hij ter beschikking gesteld van het parket Limburg dat zal beslissen of hij al dan niet zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter