Hasselaar (22) bezwijkt aan verwondingen in ziekenhuis na aanrijding

13 november 2019

18u47 0 Hasselt De 22-jarige Viktor Rogiers is woensdagochtend aan zijn verwondingen bezweken na een zwaar verkeersongeval. De jongeman uit Stevoort werd in Hasselt aan de Hasseltse dreef opgeschept door een wagen terwijl hij overstak op het voetpad.

De klap was immens en de Hasselaar werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd zijn toestand nauw opgevolgd, maar voor de dokters was het dinsdag al duidelijk. Viktor liep teveel hersenschade op. Woensdagochtend is hij overleden in het Jessaziekenhuis.

Viktor was sociaal actief en was al jaren lid bij KSJ Stevoort. Daar kwam het plots verlies bijzonder hard aan.

Over de exacte omstandigheden van het ongeval bestaat nog veel onduidelijkheid. In eerste instantie lijkt het erop dat de bestuurder de voetganger niet zag oversteken over het zebrapad.