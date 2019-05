Handenstand op de drankautomaat of spreidstand in de refter? Acrobate Jenthe (23) zet Hogeschool PXL op zijn kop Dirk Selis

29 mei 2019

12u56 0 Hasselt De studenten van Hogeschool PXL keken raar op toen Jenthe Van Houdt plots op de drankautomaat zat. Ze oefende even het hoofdgebouw van de Hogeschool PXL. De acrobatische stunts van Jenthe gaan tegenwoordig viraal. Dat is ook Adidas niet ontgaan. Het sportmerk bood de Hasseltse zowaar een contract aan.

Jenthe Van Houdt (23) is een meervoudig Belgisch en Europees kampioen in acrobatisch dans. “Ik heb daar bijna twintig jaar lang voor geleefd”, vertelt Jenthe. Twee jaar geleden was het genoeg geweest, de combinatie met werken was niet houdbaar. Jenthe breidt haar carrière uit door op verschillende locaties gekke kunsten uit te halen, zo leeft ze meer op haar handen dan op haar voeten. Haar maatje Kjell heeft een geweldige transformatie achter de rug, hij verloor 20 kilo door fitness en later Thai box. Ondertussen heeft hij een foodblog over gezonde voeding. Samen halen ze in hun vrije tijd halsbrekende toeren uit die ze delen op hun Instagram. Een fit koppel dat het beste van beide werelden naar boven brengt. Voor deze fotoshoot waren ze te gast bij PXL-Catering. ‘We ondersteunen graag jeugdig talent met onze hogeschool X-factor. En onze studenten weten deze randanimatie wel te smaken tijdens hun lunchpauze, aldus Rudy Rampelberg van Hogeschool PXL.

Adidas

Al die spectaculaire beelden hebben nu ook een contract bij sportgigant Adidas opgeleverd. “Vijf jaar lang zal ik voor hen influencer zijn op Instagram. Ik zal met andere woorden reclame maken voor hun producten.”