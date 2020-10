Handelspand The Box verwelkomt startende ondernemers Giulia Latinne

04 oktober 2020

09u35 1 Hasselt Na een flinke renovatie in het handelspand op de Hasseltse Maastrichterstraat is het zover: ‘The Box’ opent haar deuren. Met dit handelspand wil Stad Hasselt zo, in samenwerking met Stebo, startende ondernemers de kans geven om hun ideeën en concepten in een veilige proefruimte te testen.

Na een renovatieperiode van een drietal maanden opent The Box in de Maastrichterstraat in Hasselt de deuren voor ondernemers. “In steden zoals Gent, Brugge en Turnhout zien we het positief effect al van The Box”, informeert schepen van Economie Rik Dehollogne (N-VA). “Een dergelijk plug-and-play handelspand trekt telkens nieuwe ondernemers aan, en daarmee is het een perfecte aanvulling op de bestaande handelszaken. We geloven sterk dat we met deze dynamiek ook de Hasseltse shopervaring completer kunnen maken.”

Ook Frank Maleszka van Stebo is verheugd over de opening. “Na succesvolle trajecten in andere grootsteden, voelt het heel juist om ook in onze provinciale hoofdstad het concept van The Box neer te zetten”, aldus Maleszka.

De eerste ondernemers die zullen gebruikmaken van het nieuwe handelspand zijn alvast Oxfam Wereldwinkel en De Wroeter.