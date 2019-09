Handelaars Kleine Maastrichterstraatje verleiden klanten ondanks de werken Lien Vande Kerkhof

03 september 2019

11u31 0 Hasselt Hoewel de heraanleg van het Kleine Maastrichterstraatje volop aan de gang is blijven de handelaars niet bij de pakken neerzitten. Om klanten ondanks de hinder toch tot daar te lokken treden de handelaars vanaf vandaag naar buiten met allerlei aantrekkelijke en originele acties. Initiatiefnemer Peter Verbeemen, uitbater van taverne De Witte, is alvast erg opgetogen. “Op het Maastrichterstraatje, het kleinste winkelstraatje van Hasselt, zijn haast alle winkeliers en handelaars door de jaren heen goede vrienden geworden. Iedereen kent iedereen. Daarom was het vrij gemakkelijk om een dergelijke actie op poten te zetten.”

Verschillende aanbiedingen en kortingen

Ongeveer 13 deelnemende handelaars hangen vanaf vandaag affiches aan hun raam met unieke acties. Zo biedt Bongo Hasselt haar klanten als ‘goedmakertje’ een milieuvriendelijke shoppingbag, verloot FLASH een paar hippe schoenen in ruil voor een facebooklike en krijg je van Pandora een sieradendoos cadeau bij de aankoop vanaf een bepaald bedrag. “Wijzelf pakken uit met goedkopere koffie en bier,” licht Verbeemen toe. “Maar er is nog meer: wie voor minstens twintig euro consumeert mag een formulier invullen en maakt kans op zijn gewicht in bier. Zelfs burgemeester Steven Vandeput heeft al met veel enthousiasme gereageerd op onze actie. Ik zou hem dan ook van harte willen uitnodigen voor de officiële trekking. Het zou een eer zijn mocht hij het winnende formulier uit de doos willen trekken.”

Kandidaat centrummanger

Aan noodlottige uitspraken over het oude stadscentrum en de Maastrichterstraat in het bijzonder waagt Verbeemen zich alvast niet. “Als handelaar moet je ten allen tijden inventief blijven. Mensen houden van creatieve acties zoals deze. Goede ideeën en concepten zijn dan ook de sleutel tot succes. Momenteel zijn wij een klassieke taverne, maar misschien moeten wij op den duur ook wel mee met de tijd en meer een eigen stijl ontwikkelen: focussen op bijvoorbeeld croques, grill, tapas,... Mensen houden nu eenmaal van authenticiteit. Ik wil niet voorbarig zijn, we doen het voorlopig goed, maar als handelaar moet je jezelf gewoon voortdurend in vraag durven stellen. Volgens mij zit de toekomst grotendeels in kleinere speciaalzaakjes.” Aan ambities heeft Verbeemen alvast hélemaal geen gebrek. “Ik heb mij kandidaat gesteld voor de functie van nieuwe centrummanager,” verklapt de brasserie-uitbater. “De specificaties voor de vacature moeten nog uitgeschreven worden, dus het is nog afwachten of ik over de juiste competenties beschik. Maar ik denk dat tussen de handelaars staan, en meer nog: letterlijk één van hen zijn, alvast een goed begin is.”