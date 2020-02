Had je geen lief op Valentijnsdag? Laat je koppelen in een Turks vijfsterrenhotel Emelie Wojcik

06u00 0 Hasselt Was je dit jaar alweer alleen op valentijn? Reisbureau Reizen Meyers weet hoe je dat volgend jaar kan voorkomen. Het bureau organiseert namelijk een vijfdaagse 'matchmaking trip’ naar Turkije waar twintig vrijgezellen aan elkaar gekoppeld worden. “Maar het is niet omdat de vrijgezellen met elkaar op dreamdate mogen, dat we er een Temptation Island van gaan maken”, lacht de zaakvoerder.

De reisadviseurs van Reizen Meyers moesten niet lang zoeken voor de inspiratie van hun vrijgezellenvakantie. “We kregen de afgelopen dagen heel wat mensen over de vloer die reizen en cadeaubonnen kochten voor hun geliefden, wellicht voor valentijn”, begint Yves zijn verhaal. “Dat liet ons denken aan alle vrijgezellen die op valentijn alleen thuis zitten zonder zo'n cadeautje. Alleen op reis gaan is immers niet leuk. Je zit dan alleen in je hotel of restaurant en je kan tegen niemand vertellen hoe je dag was. Dus dachten we: tegenwoordig kan je blind trouwen, dus waarom zou je ook niet blind op vakantie kunnen gaan?”

Tijdens de ‘matchmaking trip’ verwelkomt het reisbureau tien mannen en tien vrouwen tussen 25 en 45 jaar in een vijfsterrenhotel in Bodrun, Turkije. Daar worden ze begeleid door reisadviseur Sara Rizzuti, die voor de gelegenheid de rol van cupido voor haar rekening neemt. “Sara neemt hen onder andere mee naar een safari en een lokale markt waar de vrijgezellen een gepast cadeautje voor elkaar moeten zoeken. Bovendien organiseert ze er speeddates en zelfs dreamdates. Maar het is niet omdat de vrijgezellen met elkaar op dreamdate mogen, dat we er een Temptation Island van gaan maken”, lacht de zaakvoerder.

Vakantielief

Het reisbureau benadrukt wel dat de ‘matchmaking trip’ geen garantie tot succes is. “We zijn geen psychologen en aangezien ook de experten van Blind Getrouwd niet altijd de beste koppelaars blijken te zijn, willen ook wij niet beweren dat ieder potje met een dekseltje terugkomt van vakantie", benadrukt Yves. “Voor vertrek laten we de vrijgezellen een vragenlijst invullen. Op die manier komen we te weten wat hun passies en bezigheden zijn. Zo hopen we mensen met dezelfde interesses samen te brengen. Als er dan vriendschappen ontstaan in plaats van liefde, is dat ook heel mooi.”

Ondertussen heeft Reizen Meyers al heel wat vragen binnengekregen van geïnteresseerde vrijgezellen. “Mensen kunnen boeken tot als alle twintig plaatsen ingevuld zijn", verzekert Yves. “Als de reis een groot succes blijkt te zijn, organiseren we zeker nog wel een vervolg. Bovendien kregen we ook al aanvragen van mensen die net buiten de leeftijdscategorie vallen en van holebi's. Ook voor die mensen willen we zeker de opties bekijken.”

De ‘matchmaking trip’ vindt plaats van 10 oktober 2020 tot 15 oktober 2020 en kost 699 euro. Boeken kan via de website.