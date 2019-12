Haarinstituut Hasselt in de bloemetjes gezet in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ BVDH

06 december 2019

11u55 0 Hasselt In de tweede aflevering van het VTM-programma ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ wordt Haarinstituut Hasselt in de bloemetjes gezet. Het bekende haarinstituut van Nathalie Hauben hielp Lynn nadat ze door een immuniteitsziekte helemaal kaal werd.

Voor Haarinstituut Hasselt is het niet de eerste verschijning op VTM. Bij Manneke Paul ging men in 2012 ook al langs in Hasselt. Toen hielp Nathalie met haar team Jennifer. Zij leed aan suikerziekte en had daardoor ook haarverlies. Ze droomde al even van een haarwerk om haar dunne haren dikker te maken en dankzij het haarinstituut werd deze droom werkelijkheid.

Vertrouwensboost

Nu wordt Lynn dus geholpen. Vorig jaar is ze te weten gekomen dat ze de immuniteitsziekte alopecia areata heeft. Op drie weken tijd werd ze volledig kaal. Kapster Nathalie maakte eerst een mooi haarwerk voor de vrouw en hielp haar uiteindelijk het vertrouwen winnen, waardoor ze nu zelfs zonder pruik buiten kan komen. Lynn wil haar nu bedanken om haar opnieuw een vertrouwensboost te geven.

De aflevering maandagavond begint om 20.35 uur.