Haal je maaltijden af of laat ze thuis bezorgen: Ontdek hier de initiatieven uit Hasselt Emelie Wojcik

18 maart 2020

18u03 0 Hasselt Nu we door de coronacrisis allemaal zoveel mogelijk thuis blijven en de horecazaken gesloten zijn, kan het soms lastig zijn om elke dag weer lekker en voedzaam eten op tafel te toveren. Elke dag pasta of rijst begint immers al snel te vervelen. In dit handige overzicht vind je originele adresjes waar je alsnog eten kan bestellen of afhalen.

De onderstaande lijst is onderhevig aan veranderingen.

Een gezonde hap

Voor een portie extra vitamientjes moet je deze dagen bij Gezondigd zijn. Bij hen kan je gezonde en ecologisch verpakte maaltijden zoals zoete aardappelsalade en super soep afhalen en laten leveren. Ook bij Foodmaker Hasselt staat gezonde voeding ook in deze periode centraal. Ben je alsnog een rijstliefhebber? Check dan zeker eens het menu van Hawaiian Poké Bowl Hasselt en laat je verrassen door kommetjes vol rijst en gezond geluk. De Sladerij geeft jouw immuunsysteem dan weer een boost met onder andere ambachtelijke salades. Toch liever een stevigere hap? Bestel de lekkerste quiches bij Quiche Café. Eet je liever lokaal en kook je graag je eigen potje? Bestel dan je boodschappen via Buurderij Hasselt. Geen hamsteraars verzekerd.

Een troostend caloriebommetje

Hou je liever een gezellige avond voor de televisie met een lekkere snack? Dan kan Snack Aydin je uit de nood helpen met de lekkerste afhaalkebab. Ook bij Pandino kan je terecht voor allerhande snacks, salades en broodjes.

Een reis rond de wereld in quarantaine

Een reisverbod tijdens de quarantaine? Geen probleem! Taste of India neemt je mee op een ontdekkingstocht van curry en tikka masala. O-Thai Hasselt laten je dan weer proeven van, jawel, de Thaise keuken. Zin in een Italiaans hoogstandje? Bestel bij gastrobar Prego of Ristorante Arlecchino. Die laatste levert indien gewenst zelfs de kok aan huis. Liever Spaanse tapas op je bord? Dan zit je bij Ibizabouff en Juan Luis wel snor!

Een afstandelijke date night

Ben je jouw partner nu al beu? Laat de liefde terug opflakkeren met de lekkerste eetbare schilderijtjes. Zo haal je de gezellige brasseriekeuken in huis met de gerechten van Bistro Belgique en Maison Blanche.