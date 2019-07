Group Machiels neemt meerderheidsparticipatie in Leuvense Waterleau: “Trots dat we technologische parel verankeren in België” Dirk Selis

03 juli 2019

09u42 0 Hasselt Woensdag kondigde Group Machiels, het milieubedrijf van de gelijknamige ondernemersfamilie, één van haar belangrijkste strategische investeringen in de laatste jaren aan. De Limburgers nemen een meerderheidsparticipatie in de technologische parel Waterleau. Zo slagen de twee familiebedrijven erin om cruciale technologie inzake waterzuivering te verankeren in België. En die kennis willen ze samen verder wereldwijd uitdragen, in eerste instantie in Zuid-Amerika.

Waterleau is gespecialiseerd in (afval)waterzuivering, drinkwaterproductie en waterhergebruik. Daarnaast is het Leuvense bedrijf ook actief in luchtzuivering, vergisting van organisch afval en energierecuperatie. De voorbije 20 jaar groeide het binnen deze niche uit tot één van de grotere spelers wereldwijd: enerzijds in de industrie maar ook in internationale overheidsprojecten.

Op zoek naar familiale referentieaandeelhouder

Om haar verdere groei te ondersteunen, startte Waterleau enige tijd geleden de zoektocht naar vers kapitaal en een nieuwe referentieaandeelhouder op, kadert Bart Goedseels (CEO Waterleau): “Daarbij zijn we niet over één nacht ijs gegaan. De voorbije maanden voerden we intensieve gesprekken. We verkozen Group Machiels boven puur financiële investeerders, omdat ze als familiebedrijf nauw aanleunen bij onze bedrijfscultuur. Group Machiels neemt een meerderheidsparticipatie (51%). De overige aandelen blijven in handen van de mensen van het eerste uur, het management en de familie Vriens. Zo bevestigen zij hun geloof in het groeipotentieel van Waterleau.”

Kansen in waterzuivering en Zuid-Amerika

Het huidige management blijft dus op post. De leidinggevenden krijgen bovendien versterking van kersvers voorzitter Louis Machiels (tevens voorzitter van de raad van bestuur Group Machiels). Louis erkent dat een gedeelde bedrijfscultuur belangrijk is. Maar hij ziet nog twee andere gemeenschappelijke kenmerken: “We zijn ten eerste beiden actief in de milieusector. Onze activiteiten zijn heel complementair, aangezien Waterleau een berg technische kennis over waterzuivering toevoegt. Dat is van goudwaarde op een moment waarop de wereld kreunt onder een watertekort.” Anderzijds delen de partners een globale kijk: “Group Machiels kan Waterleau verder helpen groeien in Zuid-Amerika. Met name in Chili - maar ook in Peru en Colombia - zijn we kind aan huis. Op die manier vergroten we de internationale voetafdruk van Waterleau. En die was al aanzienlijk: het bedrijf is actief in 85 landen en won in het verleden niet voor niets de Leeuw van de Export.”

Belgische technologie verankeren

De raakvlakken tussen Group Machiels en Waterleau zijn dus duidelijk. Maar hoe ziet Louis Machiels de toekomst? “Ik ben heel fier dat we er als Belgisch familiebedrijf in slagen om een dergelijke investering – een meerderheidsparticipatie in een bedrijf dat 100 miljoen euro draait en een 500-tal mensen tewerkstelt - tot een goed eind te brengen. Dit is één van de belangrijkste strategische investeringen van de laatste jaren voor Group Machiels. Maar ik ben vooral trots omdat we op deze manier samen hoogwaardige technologie in België verankeren, ondanks de interesse van een resem grootschalige buitenlandse spelers. En hoewel we beiden het vizier op de wereld hebben, willen we ook opnieuw actiever worden in eigen land.”